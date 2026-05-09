残業続きの毎日を変えたいねこ、転職を決意【漫画】本編を読むバイトからスタートし、社員に採用されて勤続15年目のベテラン社員。日々残業をこなしても手取りは十数万円。パワハラ気質な上司の圧力もひどく、長い間「辞めたい」と思いながら、重い腰をあげられなかった。ある日、突然の涙、そして布団から出られなくなる。心が限界突破し、退職を決意した思いをねこくんというキャラクターで描くあおいし(@ao144444)さんのリアル