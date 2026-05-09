「転職してぇ」残業しても手取り十数万…貯金もできない将来への不安と転職を考えてる人に共感の漫画【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
バイトからスタートし、社員に採用されて勤続15年目のベテラン社員。日々残業をこなしても手取りは十数万円。パワハラ気質な上司の圧力もひどく、長い間「辞めたい」と思いながら、重い腰をあげられなかった。ある日、突然の涙、そして布団から出られなくなる。心が限界突破し、退職を決意した思いをねこくんというキャラクターで描くあおいし(@ao144444)さんのリアルエッセイ「残業ねこ」をお届けしよう。職場で悩んでいる人に共感できる内容となっている。
本作「残業ねこ」は作者のあおいしさんの体験を元にしたリアルエッセイで、2022年の6月からSNSで投稿していた1〜4ページのショート漫画がベースになっているという。主人公のねこくんは、残業だらけの職場で毎日“明日も頑張ろう”と自分を鼓舞し続けるも、心も身体も限界に…。ねこくんは心機一転、転職を決意する！
あおいしさんは、平日の朝から夜まで仕事しながら、その隙間時間で漫画を描いている。「早朝と深夜の隙間時間に描き、土日は自宅にこもってひたすら描いていました。納期は絶対に守りたいので、スケジュール表をExcelで作って管理していました。それでも体調を壊して計画通りに進まず、落ち込むことも多かったです。会社勤めをしながら漫画をバリバリと描いている人は、本当にすごいと思います…」と、当時を振り返り、大変さを教えてくれた。そんな苦労がありながらも書籍化が決まったときの感想を伺うと「素直に『うれしい！』という気持ちでいっぱいです。自分の描いた漫画が、紙の本になることはずっと昔からの夢だったので、書籍化のお話をいただいたときは、飛び跳ねるぐらいうれしかったです」と、喜びを語る。
最後にあおいしさんにとって漫画を描くことについて伺うと「デトックスに近いです。辛いことや悲しいことを漫画にして吐き出しています。SNSで公開することで、共感をいただけるのはすごくうれしいし、救われます」と、メンタルコントロールになっているそうだ。
社畜からの脱却を目指し転職を考えても上手くいかない…。そんなときに読んでもらいたい本作！ぜひチェックしてみて。
取材協力：あおいし(@ao144444)
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