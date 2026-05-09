5月8日午後、山形県飯豊町の町道交差点で車2台が出会い頭に衝突する事故があり、2人が重軽傷を負いました。5月8日午後4時15分ごろ、山形県飯豊町大字中の町道交差点で、東に向かっていた飯豊町大字萩生の介護士、田中祥江さん（35）の運転する乗用車が、左から来た近くの農業山口二雄さん（73）運転の軽トラックと出会い頭に衝突しました。この事故で、田中さんは額を打撲の軽傷、山口さんは頸椎と肋骨を骨折する大けがを負いまし