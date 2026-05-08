ヤングスキニーが、新曲「何にもなれない」を5月13日（水）に配信リリースする。「何にもなれない」は、4月よりテレビ神奈川ほかにて放送、配信中のアニメ『百鬼夜行抄』の主題歌として制作した楽曲。前作同様、サウンドプロデュースに古舘佑太郎、鍵盤に中野郁哉を迎え、和楽器なども取り入れながら、原作のミステリアスで繊細な世界観に寄り添った不穏なサウンドメイクを展開している。タイアップ作品ならではのチャレンジングな