年初以来、中国のエネルギー貯蔵製品の輸出規模と伸び率が際立っています。税関のデータによると、今年第1四半期（1〜3月）、エネルギー貯蔵設備の最も核心的かつ重要な部品の一つであるリチウムイオン電池の輸出額は、前年同期比50％以上増加しました。広東省深セン市にある電源会社の責任者によると、例年第1四半期はエネルギー貯蔵業界にとって伝統的な繁忙期ではないが、今年は海外市場の需要にけん引され、同社の各種エネルギ