朝晩と昼との寒暖差で、服装に悩みがちな季節の変わり目。ワードローブにあると心強いのが、サッと羽織れるカーディガン。【ユニクロ】からは、気温差対策に便利なシアー素材のアイテムが登場。2,000円台というお手頃価格なので、ぜひ在庫があるうちにゲットして。 レース風の編み地でコーデにアクセントを 【ユニクロ】「シアーレースクルーネックカーデ