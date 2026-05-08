2026年ゴールデンウィーク映画として大ヒット上映中の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』で展開されている特別上映企画「スーパーマリオシアター」が、5月23日から全国30劇場へ順次拡大されることが決定した。【画像】マリオとヨッシー本企画は、4月24日の映画公開と同時に全国5ヶ所のTOHOシネマズでスタート。全シートに“星の子チコ”がデザインされた特別仕様のシアターや、日本語吹替版でマリオ役を務める宮野