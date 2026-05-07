元サッカー日本代表の大迫勇也（35＝神戸）の妻でモデルの三輪麻未（37）が7日、自身のインスタグラムを更新。ドイツで第3子を出産したことを報告した。「春の光とともに、待望の第三子を出産いたしました」と報告し、第3子の足の写真を公開。「新しいいのちを迎え、やさしい幸せに包まれる一方で、目まぐるしくも愛おしい毎日を過ごしております」と続けた。「これまであたたかく見守ってくださった皆さまに、心より感謝申