ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」が開業5周年を迎えました。（写真）【マリオ×USJ】任天堂エリア5周年アニバーサリー限定グッズ5周年を記念して、新デザインのグッズが発売されました。定番グッズが“無敵マリオ”デザインに© Nintendo ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに任天堂エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」がオープンして5周年。エリアを楽しめるアイテ