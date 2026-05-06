不可解な現象が起きる「松木家」。霊が見える姉は、家を出て1人暮らしをしている。彼女曰く「4人出る」という。松木家では不可解な現象が起きているが、家族は平然と住み続けている。佐藤さんの創作漫画『松木さんちシリーズ』を紹介するとともに話を聞いた。【漫画】本編を読む■「どこの部屋の話してんの？2階にはあんたたちの洋室しかないでしょ？」【松木さんち#3】ベランダに人がいる家07【松木さんち#3】ベランダに人がいる