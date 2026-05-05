ニラックスブッフェでは、2026年4月9日（木）より「極上にぎり寿司コース」をお得に楽しめる「WEB予約限定10%OFF」キャンペーンを実施しています。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】「極上にぎり寿司コース」では、まぐろや海老などの定番人気のネタに加え、上質なネタが仲間入り！とろける脂と上品な旨みが広がる『金目鯛』をはじめ、『本ずわい蟹』『生帆立』『トロサーモン』などを、ドリンクバー付きの時間無制限食べ