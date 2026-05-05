【食べ放題ニュース】人気ビュッフェの「極上にぎり寿司食べ放題」が神内容！“金目鯛＆本ずわい蟹”も食べまくれ〜!!

ニラックスブッフェでは、2026年4月9日（木）より「極上にぎり寿司コース」をお得に楽しめる「WEB予約限定10%OFF」キャンペーンを実施しています。

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「極上にぎり寿司コース」では、まぐろや海老などの定番人気のネタに加え、上質なネタが仲間入り！

とろける脂と上品な旨みが広がる『金目鯛』をはじめ、『本ずわい蟹』『生帆立』『トロサーモン』などを、ドリンクバー付きの時間無制限食べ放題で楽しむことができます。

「極上にぎり寿司コース」開催概要

【開催期間】2026年4月9日（木）〜5月13日（水）

【時間】無制限※予約枠には限りがあります。

【注意事項】

・前日の24時までに予約をしてください。

・各日の予約枠には限りがあります。

・天候や仕入れ状況の影響により、提供が困難となる場合があります。

【食べ放題コース内容】

〈ブッフェ料理〉

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、カラッとジューシーな『から揚げ』や、トッピングなど自分好みの味で楽しめる『うどん』や『ラーメン』などの豊富な麺類、セルフメイクで楽しめる『クレープ』など、バラエティー豊かなラインナップ。

〈オーダーメニュー〉

熱々蒸したてを堪能できる飲茶各種、人気のネタを取り揃えたにぎり寿司、上にぎり寿司（5種類）などが食べ放題。

※ディナーは6種類。

※いくらはディナー限定での提供となります。

〈ドリンクバー〉

※オーダーメニューの詳細、料金は各店異なりますので詳しくはHPにて確認をお願いします。

実施店舗

【東北】

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

【関東】

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・グランブッフェ アリオ橋本

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・串揚げ・串天ブッフェ くし葉 横浜ワールドポーターズ

【北陸・甲信越】

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

【東海】

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

【関西】

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

【中国】

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

【九州】

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモール KAGOSHIMA BAY

【注意事項】

※画像はイメージです。

※提供メニューや提供期間は仕入状況等により変更となる場合があります。

※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性があります。来店前に必ず各店のHPにてご確認ください。