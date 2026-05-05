■これまでのあらすじ夫が会社で「惣菜ばかり」と愚痴っていたことを知り、妻なりに頑張って手料理をすることに。しかしつい嫌味っぽいことを言ってしまい、夫婦仲は険悪だった。さらに社内で妻が子どもを理由に笹岡にプロジェクトを押し付けたことになっていて…？どうしてプロジェクトを抜けたことにされているのか、私にはまったく意味がわかりませんでした。それなのに夫は私が笹岡さんに丸投げしたと思っているのか、「麻衣が