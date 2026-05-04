ライフスタイルブランドの「one’sterrace（ワンズテラス）」は4月15日〜5月17日、「miffy（ミッフィー）」のグッズを集めた店頭イベントを、全国のワンズテラス店舗にて開催します。■ピスタチオ＆ラベンダーシリーズやアパレルアイテムが登場同ブランドは、全国のショッピングセンターを中心に、キッチングッズからステーショナリー、キャラクター雑貨、ボディケアアイテム、アパレルやインテリアなど、生活雑貨全般を幅広く紹介