【ローソン】では、4月7日よりカスタードを使った「新作スイーツ」を2週連続で発売。濃厚な卵黄のコクとバニラの香りが特徴のカスタードクリームによって、シンプルなスイーツも一気に贅沢感のある味わいに。そこで今回は、カフェ気分で楽しみたい新作カスタードスイーツを紹介します。 濃厚カスタードが決め手の王道プリン 「たまごのとろける生プリン」は、卵