【「AI: ソムニウム ファイル」セール】 実施期間：5月10日まで 特別価格：220円 スパイク・チュンソフトは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用アドベンチャー「AI: ソムニウム ファイル」を90%オフの特別価格220円で販売するセールを実施している。期間は5月10日まで。 本作は2019年に発売されたアドベンチャーゲームで、「極限脱