抹茶を使ったスイーツが多く並ぶ新茶の季節。【ミスタードーナツ】でも、毎年この時期に登場する抹茶のドーナツが話題を集めます。今年も3月25日より、新作の抹茶ドーナツを販売中。今回は、終売前に食べておきたい「限定ドーナツ」を紹介します。 ボリューミーなシルエットに驚き 毎年人気の抹茶ドーナツの新作は「ドら抹茶」。公式サイトによると「ふわむち食