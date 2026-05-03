乃木坂46を卒業後、俳優として数々のミュージカルやドラマ、映画に出演する一方で、特技のピアノを生かしソロアーティストとして活躍する生田絵梨花さん。4月22日にリリースする1stフルアルバム『I.K.T』の制作エピソードについて伺いました。音楽は一人で向き合うものと思っていたので…視界が開けました生田絵梨花さん初のフルアルバムとなる『I.K.T』。その一枚を貫くテーマは、“等身大の愛”だ。「これまではピアノで明るめの