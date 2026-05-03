自宅の部屋が散らかっており、ゴールデンウイーク中に整理整頓したいと考えている人は多いのではないでしょうか。部屋が散らかる原因や、部屋を簡単に整理整頓する方法について、都道府県民共済グループの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【便利】「えっ…知らなきゃ損」これが散らかった部屋を簡単にきれいにする“整理術”です！公式アカウントは「＼脱・ごちゃごちゃ部屋！／片付かない3つの原因と今日か