自宅の部屋が散らかっており、ゴールデンウイーク中に整理整頓したいと考えている人は多いのではないでしょうか。部屋が散らかる原因や、部屋を簡単に整理整頓する方法について、都道府県民共済グループの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【便利】「えっ…知らなきゃ損」 これが散らかった部屋を簡単にきれいにする“整理術”です！

公式アカウントは「＼脱・ごちゃごちゃ部屋！／片付かない3つの原因と今日からできる対策」と投稿。

その上で「気付けば部屋がごちゃごちゃ…なんてことない？」「もし今あなたが部屋の散らかりに悩んでいるとしたら、その原因は意外とシンプル！」などとコメントし、部屋が片付かない原因と解決法について、次のように紹介しています。

【部屋が片付かない原因と解決策】

（1）モノの取捨選択ができていない

モノの量が多過ぎると部屋が散らかる原因に。「高かったから」「まだ使えるかも」と過去に執着せず、必要なモノと不要なモノをしっかり整理すること。

（2）モノの住所が決まっていない

モノの住所（定位置）を決めることで、「どこに戻そう？」と迷うことなく片付けられるようになる。

（3）「リセットのタイミング」が決まっていなくて散らかりが定着する

「寝る前」「夕食前」など、1日の中で部屋をリセットする時間を10分設けるのがおすすめ。

こうした情報について、SNS上では「私の部屋かと思った」という声が上がっています。ゴールデンウイーク中にぜひ部屋の整理整頓を行ってみてはいかがでしょうか。