GENDAは4月30日、同日付の新経営体制を発表した。【写真】GENDA新経営陣新任・就任のソロビジュアル1）株式会社GENDA2026年4月30日付で、以下の経営体制となります。代表取締役社長 CEO＝片岡 尚常務取締役 CFO＝渡邊 太樹常務取締役 CSO／公認会計士＝羽原 康平取締役 CCO 兼 コンテンツ＆プロモーション事業最高責任者＝佐藤 雄三取締役 アミューズメント施設事業最高責任者＝二宮 一浩社外取締役＝嶋津 紀子社外取締役＝林