GENDA「新経営体制」を発表 申真衣氏は退任 新任者らプロフィール【一覧】
GENDAは4月30日、同日付の新経営体制を発表した。
【写真】GENDA新経営陣 新任・就任のソロビジュアル
1）株式会社GENDA
2026年4月30日付で、以下の経営体制となります。
代表取締役社長 CEO＝片岡 尚
常務取締役 CFO＝渡邊 太樹
常務取締役 CSO／公認会計士＝羽原 康平
取締役 CCO 兼 コンテンツ＆プロモーション事業最高責任者＝佐藤 雄三
取締役 アミューズメント施設事業最高責任者＝二宮 一浩
社外取締役＝嶋津 紀子
社外取締役＝林 真理子
（新任）社外取締役＝米屋 大地
（就任）社外取締役（常勤監査等委員）＝井畑 啓一
（就任）社外取締役（監査等委員）／弁護士＝松原 由佳
（就任）社外取締役（監査等委員）／公認会計士＝国見 健介
（就任）社外取締役（監査等委員）／弁護士＝田尻 佳菜子
執行役員 CTO＝梶原 大輔
執行役員 CBO＝北川 稔
執行役員 キャラクターMD事業最高責任者＝田中 敬一郎
執行役員 米国事業最高責任者＝伊与田 篤
執行役員 CGvO＝長江 国輝
Head of Art＝小野 恵央
CHRO＝斉田 雄自
店舗開発最高責任者＝玉貫 信雄
カラオケ事業最高責任者 兼 大阪代表＝羽牟 秀幸
VPoE＝荒井 勇輔
VPoA＝北田 悠策
VPoF＝服部 頼和
※退任：申 真衣、板垣 浩二
■新任／就任 プロフィール
米屋 大地
ブラウン大学卒。2004年、モルガン・スタンレー証券株式会社（現・モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社。その後、ゴールドマン・サックス証券株式会社にて総合電機、半導体、電線セクターの企業調査を行う。機関投資家としてヘッジファンド、ロングオンリーファンド、プライベートエクイティファンドにて、日本株を中心に上場株及び不動産への投資業務に従事し、パートナーを務めたのち投資家として独立。
井畑 啓一
2000年6月、株式会社マイカルクリエイト（現・株式会社イオンファンタジー）入社。2013 6月、財経・管理本部長就任。2017 年3月、広報・IR 室長就任。2020 年2月、株式会社 GENDA入社。常勤社外監査役就任。株式会社GENDA GiGO Entertainment、株式会社アレスカンパニー、株式会社シトラムの監査役を歴任。ギャガ株式会社監査役を兼任。
松原 由佳
2010年、弁護士登録。2011年、西村あさひ法律事務所へ入所。2019年、株式会社三菱UFJ銀行へ出向し、企業審査部にて業務に従事（〜2020年9月）。2021年、現在の所属先である、ひふみ総合法律事務所へ入所。同年、株式会社GENDA 社外監査役に就任。2022年、株式会社ダイレクトマーケティングミックス 社外取締役・監査委員に就任（現任）。2025年、株式会社ギフトモール 社外監査役に就任（現任）。
国見 健介
2001年7月、中央青山監査法人入所。2002年1月、CPAエクセレントパートナーズ株式会社 代表取締役就任（現任）。2011年8月、学校法人高橋学園 理事就任。2015年4月、CPAキャリアサポート株式会社 代表取締役就任。2023年5月、CKA株式会社 代表取締役就任（現任）。2025年4月、株式会社GENDA社外監査役就任。
田尻 佳菜子
2008年12月、森・濱田松本法律事務所へ入所。2014年7月、預金保険機構に出向。2020年1月、森・濱田松本法律事務所のカウンセルに就任。2021年11月、デジタルデータソリューション株式会社 社外監査役に就任。2022年9月、同社の社外取締役監査等委員に就任。2023年4月、Nadia株式会社 監査役就任。2024年1月、森・濱田松本法律事務所 パートナー就任（現任）。2025年6月、白銅株式会社社外取締役監査等委員に就任（現任）。2025年4月、株式会社GENDA社外取締役就任。
【写真】GENDA新経営陣 新任・就任のソロビジュアル
1）株式会社GENDA
2026年4月30日付で、以下の経営体制となります。
代表取締役社長 CEO＝片岡 尚
常務取締役 CFO＝渡邊 太樹
常務取締役 CSO／公認会計士＝羽原 康平
取締役 CCO 兼 コンテンツ＆プロモーション事業最高責任者＝佐藤 雄三
取締役 アミューズメント施設事業最高責任者＝二宮 一浩
社外取締役＝嶋津 紀子
社外取締役＝林 真理子
（新任）社外取締役＝米屋 大地
（就任）社外取締役（常勤監査等委員）＝井畑 啓一
（就任）社外取締役（監査等委員）／弁護士＝松原 由佳
（就任）社外取締役（監査等委員）／公認会計士＝国見 健介
（就任）社外取締役（監査等委員）／弁護士＝田尻 佳菜子
執行役員 CTO＝梶原 大輔
執行役員 CBO＝北川 稔
執行役員 キャラクターMD事業最高責任者＝田中 敬一郎
執行役員 米国事業最高責任者＝伊与田 篤
執行役員 CGvO＝長江 国輝
Head of Art＝小野 恵央
CHRO＝斉田 雄自
店舗開発最高責任者＝玉貫 信雄
カラオケ事業最高責任者 兼 大阪代表＝羽牟 秀幸
VPoE＝荒井 勇輔
VPoA＝北田 悠策
VPoF＝服部 頼和
■新任／就任 プロフィール
米屋 大地
ブラウン大学卒。2004年、モルガン・スタンレー証券株式会社（現・モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社。その後、ゴールドマン・サックス証券株式会社にて総合電機、半導体、電線セクターの企業調査を行う。機関投資家としてヘッジファンド、ロングオンリーファンド、プライベートエクイティファンドにて、日本株を中心に上場株及び不動産への投資業務に従事し、パートナーを務めたのち投資家として独立。
井畑 啓一
2000年6月、株式会社マイカルクリエイト（現・株式会社イオンファンタジー）入社。2013 6月、財経・管理本部長就任。2017 年3月、広報・IR 室長就任。2020 年2月、株式会社 GENDA入社。常勤社外監査役就任。株式会社GENDA GiGO Entertainment、株式会社アレスカンパニー、株式会社シトラムの監査役を歴任。ギャガ株式会社監査役を兼任。
松原 由佳
2010年、弁護士登録。2011年、西村あさひ法律事務所へ入所。2019年、株式会社三菱UFJ銀行へ出向し、企業審査部にて業務に従事（〜2020年9月）。2021年、現在の所属先である、ひふみ総合法律事務所へ入所。同年、株式会社GENDA 社外監査役に就任。2022年、株式会社ダイレクトマーケティングミックス 社外取締役・監査委員に就任（現任）。2025年、株式会社ギフトモール 社外監査役に就任（現任）。
国見 健介
2001年7月、中央青山監査法人入所。2002年1月、CPAエクセレントパートナーズ株式会社 代表取締役就任（現任）。2011年8月、学校法人高橋学園 理事就任。2015年4月、CPAキャリアサポート株式会社 代表取締役就任。2023年5月、CKA株式会社 代表取締役就任（現任）。2025年4月、株式会社GENDA社外監査役就任。
田尻 佳菜子
2008年12月、森・濱田松本法律事務所へ入所。2014年7月、預金保険機構に出向。2020年1月、森・濱田松本法律事務所のカウンセルに就任。2021年11月、デジタルデータソリューション株式会社 社外監査役に就任。2022年9月、同社の社外取締役監査等委員に就任。2023年4月、Nadia株式会社 監査役就任。2024年1月、森・濱田松本法律事務所 パートナー就任（現任）。2025年6月、白銅株式会社社外取締役監査等委員に就任（現任）。2025年4月、株式会社GENDA社外取締役就任。