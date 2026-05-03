家で看病するより正直安心…！ 早く元気になって〜!!ひとりで夜通しの看病、お疲れさまですね。しか夫はどこまでも他人事。親になっても自分最優先なんです。息子が入院することを知って、最初に出たひと言とは…!?>>【まんが】妻は子の看病中、その頃夫は(ウーマンエキサイト編集部)