ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「仕事で疲れてるんだよ！」病気の息子を全く気遣わない夫…妻に全て… 「仕事で疲れてるんだよ！」病気の息子を全く気遣わない夫…妻に全てを押し付けた無責任男の末路 「仕事で疲れてるんだよ！」病気の息子を全く気遣わない夫…妻に全てを押し付けた無責任男の末路 2026年5月3日 7時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 家で看病するより正直安心…！ 早く元気になって〜!!ひとりで夜通しの看病、お疲れさまですね。しか夫はどこまでも他人事。親になっても自分最優先なんです。息子が入院することを知って、最初に出たひと言とは…!?>>【まんが】妻は子の看病中、その頃夫は(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】妻は子の看病中、その頃夫は 「この子、嘘つきですよ…どういう教育してるんです？」店長の言葉で完全に追い詰められる【お宅のお子さんが万引きしました Vol.9】 ボロボロスウェットとお惣菜の毎日…子育てに追われる妻よりかわいい女性部下のほうが魅力的？ 【あざとい女性部下に夫が狙われています Vol.2】