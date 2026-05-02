「その怪我、シャンプー大変だよね」がここまで翻訳されているのだが、鈍感な彼は全然違う解釈をしてしまう…。【漫画】本編を読む／短編全8ページある日、野良猫に向けて「猫語翻訳アプリ」で遊んでいた高校生が事故に遭ってしまった！異世界転生かと思いきや、起きたのはまさかの“アプリと同化”。ラノベ的展開を期待した読者の予想を軽やかに裏切る、不思議でじわじわくる物語が始まる--。■人間の本音がわかる能力を手に入れ