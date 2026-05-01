女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「義実家・家族」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2021年5月23日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝世の中には、亡くなってから「クズ男だった」と判明する男性もいるようです。美保さん（仮名／27歳）の父親は長年単身赴任で、子どもの頃から年に3〜4回会う程度の関係性だったとか。「だから、私は大人になっても父がどういう人か