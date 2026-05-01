2026年4月29日（水）、ファッションセンターしまむらからサンリオキャラクターズの新作グッズが発売されました。（写真）【しまむら】大人かわいいハローキティの「大容量バッグ」豊富なラインナップの中から、今回はハローキティのトートバッグをピックアップ。実際に購入した筆者が、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。【しまむら×サンリオ新作】大人かわいいハローキティのトートバッグを徹底レビュー