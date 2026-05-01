長崎ちゃんぽん専門店の「リンガーハット」は、2026年4月29日から全国のフードコート店限定で「おこさまメニュー」の単品の販売を開始しました（一部店舗を除く）。おこさまメニューは4種類これまでメインとジュース、デザートのセットメニューだけだったおこさまメニューが、単品だけでも注文できるようになりました。価格は390円です。プラス100円でジュース、もしくはデザートをセットに、プラス200円で両方をセットにすること