「巨人２−３広島」（３０日、東京ドーム）終盤での逆転劇を呼び込んだのは広島先発・玉村昇悟投手の粘投だった。今季初登板初先発で５回６安打１失点。「安打はたくさん打たれたけど、まずまずだったかなと。なんとか最少失点でいけたので、そこは良かったと思います」とはにかんだ。得点圏のピンチは計３度。初回以外は毎回走者を背負う投球に「今日はそういう日か」と切り替えた。「あとはもう崩れないように、粘り強くや