付き合うだけでは物足りない。男性に“彼女と人生を歩みたい”と思わせる女性には、どんな共通点があるのでしょうか？そこで今回は、男性がリアルに「結婚したい」と思う女性の共通点を紹介します。“自立”している経済的・精神的に自立している女性は、男性にとって安心感のある存在です。仕事や生活を自分の力でこなし、決断力や責任感がある女性には「彼女となら一緒に将来を築ける」と感じる男性は少なくありません。逆に依存