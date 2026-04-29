長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、6月28日（日）まで、ミッフィーづくしのイベント「ミッフィーセレブレーション」にて「ミッフィーのフラワーブルームガーデン」が登場。これにあわせて、ミッフィーエリアでは春の訪れを感じさせる期間限定メニューを展開中です。今回クランクイン！トレンドは、注目のメニューを実際に食べてみたので、その味わいをレポートします。【写真】ミッフィー型のパンがかわいい！「ミッフィ