お文具といっしょ×サンリオキャラクターズのコラボアイテムが、2026年4月25日（土）より全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）で発売スタート♡人気のゆるかわキャラクターたちがコラボしたTシャツや雑貨が登場し、日常に癒しをプラスしてくれるラインナップに。思わず集めたくなる可愛さに注目です♪ 癒し系デザインのTシャツが登場 ゆるっとしたイラストが魅力のコラボTシャツは、見てい