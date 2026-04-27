【モデルプレス＝2026/04/27】クリエイター・おさきの弟で俳優の今井暖大が4月26日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットを公開した。【写真】「今日好き」モテ男子「遺伝子強い」“赤ちゃん”妹との仲良しショット◆今井暖大、妹との仲良しショット披露今井は「うーちゃんって赤ちゃん」とつづり、妹との写真を投稿。妹の頬を指で優しくつまむ姿や、妹に頬を寄せ、横目で見つめるお茶目な姿などが収められた仲良しショットを