「今日好き」今井暖大（はると）妹顔出しのモノクロ写真公開「じゃれ合ってるの可愛い」「そっくりきょうだい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/27】クリエイター・おさきの弟で俳優の今井暖大が4月26日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットを公開した。
【写真】「今日好き」モテ男子「遺伝子強い」“赤ちゃん”妹との仲良しショット
今井は「うーちゃんって赤ちゃん」とつづり、妹との写真を投稿。妹の頬を指で優しくつまむ姿や、妹に頬を寄せ、横目で見つめるお茶目な姿などが収められた仲良しショットを披露している。
この投稿は「じゃれ合ってるの可愛い」「すごく仲良し」「遺伝子強い」「賑やかで楽しそう」「癒やしでしかない」「ずっと見てられる」「そっくりきょうだい」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今井は「マクタン編」「卒業編2026」に参加し、時田音々とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」モテ男子「遺伝子強い」“赤ちゃん”妹との仲良しショット
◆今井暖大、妹との仲良しショット披露
今井は「うーちゃんって赤ちゃん」とつづり、妹との写真を投稿。妹の頬を指で優しくつまむ姿や、妹に頬を寄せ、横目で見つめるお茶目な姿などが収められた仲良しショットを披露している。
◆今井暖大の投稿に「じゃれ合ってるの可愛い」と反響
この投稿は「じゃれ合ってるの可愛い」「すごく仲良し」「遺伝子強い」「賑やかで楽しそう」「癒やしでしかない」「ずっと見てられる」「そっくりきょうだい」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今井は「マクタン編」「卒業編2026」に参加し、時田音々とカップル成立した。（modelpress編集部）
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