『伊藤達哉』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ゲキサカ
14日にガーナ代表、18日にボリビア代表との対戦を控える
FOOTBALL ZONE
3-3で迎えた後半AT5分、伊藤達哉が決勝ゴールを挙げ、劇的な勝利
かつてキャプテンを務めた酒井高徳も着用モデルのひとりに抜擢されていた
Qoly
サッカーダイジェストWeb
2025-26シーズンもプレーできることをとても嬉しく思うとコメント
バスケットボールキング
シント＝トロイデンが22日、伊藤を完全移籍で獲得したことを発表した
「トップチームに戻らないことは明らか」だと独紙が報道
クラブ退団の意向を固めているようだと、地元2紙が現地時間23日に報じた
A代表への合流3日目、「まだ3日ですが、何となく見えてきた」とコメント
29分の先制弾はチームを残留へ導くはずだったが、その後、オフサイド判定に
フースバルJP
伊藤は先制点を呼び込むPKを獲得すると、2点目ではリーガ初アシストを記録
SOCCER KING
3月にU21代表から初招集を受けた伊藤の攻撃的MFは、W杯の秘密兵器と報道
7日の試合で株を上げた伊藤達哉のA代表入りの可能性について伝えている