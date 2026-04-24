【「にゃんこ大戦争」Ver15.4アップデート】 5月25日 実施予定 ポノスは、Android/iOS用タワーディフェンス「にゃんこ大戦争」における課金サービス「にゃんこクラブゴールド会員」の特典を変更すると発表した。 5月25日に予定しているVer15.4アップデートにて、現在のにゃんこクラブゴールド会員の特典である「スピードアップ使い放題」機能を全