【「にゃんこ大戦争」Ver15.4アップデート】 5月25日 実施予定

ポノスは、Android/iOS用タワーディフェンス「にゃんこ大戦争」における課金サービス「にゃんこクラブゴールド会員」の特典を変更すると発表した。

5月25日に予定しているVer15.4アップデートにて、現在のにゃんこクラブゴールド会員の特典である「スピードアップ使い放題」機能を全ユーザーに適用する変更が行なわれるとのこと。これに伴い、ゴールド会員特典の内容が以下へ変更される。

変更前：レアチケット×1、ログインボーナスネコカン×30（20日間）、スピードアップ使い放題 変更後：レアチケット×1、ログインボーナスネコカン×30（20日間）、戦闘スキップ時の消費ニャンピュータ数を1個に減少

なお、アップデート時点でゴールド会員に加入している場合は、期間中に特典内容が変更となるため、15.3以前のVerで4月26日以降にゴールド会員を購入する場合は、あらかじめ変更内容を確認しておくといいだろう。

□「【重要】にゃんこクラブゴールド会員特典変更のお知らせ」のページ

(C) PONOS Corp. all rights reserved.