（台北中央社）日本統治時代に誕生した「蓬莱米」の命名から今年で100年を迎えたのを記念し、農業部（農業省）は22日、台北郊外・陽明山の竹子湖で田植えを行った。台湾の農業専門家に加え、蓬莱米の開発に尽力した末永仁（めぐむ）技師のひ孫である久島紘樹さんが訪台して参加した。日本統治時代、日本種米を台湾の気候に適応するよう改良を重ねて開発された蓬莱米。在来種米との交配に成功し、台湾に広まった。末永技師は品種改