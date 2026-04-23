基礎をマスターしたら、次はAIとの対話をよりスムーズに行うための実践的なコツへ。少しのアプローチの違いでも、得られる回答の精度は劇的に変わるはず！★基礎編はこちらをチェック！ 思い通りのアウトプットが叶う、魔法のプロンプト指南書教えてくれた方本郷喜千生成AIコンサルタント、インディ・パ株式会社代表取締役。AIシステム、生成AIアプリケーションを中心にした開発事業、コンサルティングなどに従事。著書に『Ch