アーセナルに所属するノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴーアが、シーズン最終盤に向けた意気込みを示した。21日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。22年ぶりのプレミアリーグ制覇を目指すアーセナルは開幕直後から順調に勝ち点を積み上げ、第7節終了時点から首位を走り続けているが、シーズンが佳境に差し掛かったタイミングで急失速。第32節ボーンマス戦に1−2で敗れると、マンチェスター・シ