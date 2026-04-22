福岡県糸島市は、列車内で女子高校生の下着を盗撮しようとしたとして逮捕・起訴された職員の男を懲戒免職としました。■会見「大変申し訳ございませんでした。」22日付で懲戒免職となったのは、事件当時、市の教育委員会で学校教育課に所属していた55歳の職員の男です。糸島市によりますと、職員は去年12月、福岡市西区のJR周船寺駅に停止していた列車内で、女子高校生の下着を盗撮しようとした疑いで逮捕されました。職員は3月、