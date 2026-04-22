4月とは思えない暑さの日が増えていく中、ビジネスシーンでも「今すぐ着られる半袖」へのニーズが高まっている。青山商事は、こうした変化に対応し、定番アイテムとなりつつあるポロシャツを前年の約130％に拡充。過去最大規模の数量で、4月21日より全国の洋服の青山および公式オンラインストアで販売を開始した。【グラフ】こんなに!?ポロシャツ売上ここまで伸びた！近年は4月中に最高気温が25℃を超える「夏日」が珍しくな