シント・トロイデンに所属するMF伊藤涼太郎にブンデスリーガのクラブから関心が寄せられているようだ。ベルギーメディア『Het Nieuwsblad』が伝えている。伊藤は、2023年7月にアルビレックス新潟からベルギー1部（ジュピラー・プロ・リーグ）のシント・トロイデンに移籍。主に攻撃的ミッドフィールダーとして主力に定着し、加入3年目を迎える今シーズンは公式戦32試合に出場して8ゴール5アシストを記録。通算では公式戦通算105