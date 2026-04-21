パンナコッタとは【画像を見る】パンナコッタってどういう意味？実は簡単に作れるって本当？イタリアを代表するデザートのひとつである「パンナコッタ」。とろっと濃厚な味わいとなめらかな口どけが魅力です。真っ白でつるんとした見た目は、シンプルながら極上の味わいを秘めていますよね。「パンナコッタ」という言葉の意味や、似ているデザートのババロアやプリンとの違いについて、知っていますか？■パンナコッタの基礎知識