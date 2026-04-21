日本とシンガポールが外交関係を樹立してから60周年を迎えるにあたり、千葉県富津市の「マザー牧場」ではシンガポールフェスティバルが始まりました。きょうから「マザー牧場」でシンガポールフェスティバルが開催されるにあたり、オープニングセレモニーではゲストとして女優の藤原紀香さんが登場し、開会宣言を行いました。今年は日本とシンガポールが外交関係を樹立してから60周年を迎える節目の年で、駐日シンガポール特命全権