２１日午前１１時５０分頃、東京都文京区後楽の遊園地「東京ドームシティアトラクションズ」で、「作業員が遊具に挟まれている」と１１９番があった。警視庁富坂署幹部などによると、遊具を点検中だった２０歳代の女性が、園内の遊具「フライングバルーン」に挟まれた。現場で東京消防庁による救出活動が行われている。ホームページや運営会社によると、フライングバルーンは座席が柱に沿って高さ１０メートルまで上昇し、回転