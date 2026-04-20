20日朝、福山市で男女2人がケガをして病院に搬送され、刃物で襲われたとみられる女性が意識不明の重体です。事件は、福山駅南側の市内中心部で起きました。■樫原 憲正 記者「福山市の道三町です。あちらの集合住宅で男女間のトラブルがあり、警察による現場検証が続いています。」警察や消防によると午前7時前、「負傷者が2人いる」と近所の人から通報がありました。2人はいずれも病院に搬送され、60代の女性が首と顔にケガ