きょう午後、山形市で、軽乗用車とライトバンが衝突する事故があり、軽乗用車を運転していた女性が意識不明の重体です。 【画像】大きく破損した軽乗用車 消防などによりますときょう午後２時過ぎ、山形市嶋北で「事故にあってケガ人がいる」などと１１９通報がありました。 事故があったのは主要地方道山形羽入線の交差点近くで、現場では軽乗用車とライトバンが衝突していたということです。 この事故で、軽乗用車を運転して