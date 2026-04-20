秋田朝日放送 ２０日午後４時５３分ごろ、三陸沖を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ１０ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは７．４と推定されます。この地震で秋田県内では、最大で震度４を観測しました。 震度４を観測したのは、三種町、井川町、秋田市、由利本荘市、にかほ市、大館市、鹿角市、北秋田市、横手市、大仙市、美郷町です。震度３を観測したのは能代市、男鹿市、潟上市、藤里町、