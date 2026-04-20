資料国営讃岐まんのう公園ネモフィラが見頃の様子 香川県まんのう町の国営讃岐まんのう公園の、2025年度の年間入園者数が1998年の開園以来、過去2番目に多い54万6331人となりました。 まんのう公園によりますと、特に、2025年4月と12月、そして2026年1月が過去1位の入園者数だったということです。まんのう公園は、「4月はネモフィラが良好な生育状況で、開花期間が長く続いたこと」がひとつの要因だとしています。